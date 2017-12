Lopend Vuur: Knallen hoort bij Oud en Nieuw

Vandaag is de verkoop van vuurwerk weer van start gegaan. Een dag eerder dan normaal, omdat oudejaarsdag op een zondag valt.

Dat betekent dat we het geknal vanaf vandaag al weer kunnen horen, ook al mag er eigenlijk pas op oudjaar worden afgestoken.

Over vuurwerk is al jaren discussie. Zeker over de knallen, die - vooral door het illegale vuurwerk - erg hard kunnen zijn. Jaarlijks zijn er ook mensen die gewond raken door vuurwerk. Maar er zijn ook velen die er plezier aan beleven.

Ons Lopend Vuur vandaag:

Wat is de beste vuurwerkmaatregel?

Steeds meer gemeenten denken na over maatregelen voor vuurwerk. Zo zijn er in stad Groningen bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones ingesteld in het uitgaansgebied. Ook een verbod op knalvuurwerk wordt regelmatig geopperd.

Precies de helft doet mee met de loterij

Landelijk gezien doet 45 procent mee met een eindejaarsloterij, beweert de ING Bank vandaag. Maar in Groningen lijkt het enthousiasme nog wat hoger: 50,5 procent van de 2.578 stemmers zegt een gokje in de loterij te wagen deze jaarwisseling.