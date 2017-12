'Werkloosheid in Groningen daalt tot 5 procent'

De banengroei die in 2016 in Groningen werd ingezet, zal de komende jaren doorzetten. Dat verwacht ING.

In 2016 groeide het aantal banen met ongeveer 5.500, stelde het CBS eerder. De werkloosheid in de provincie bedroeg toen 7,4 procent. ING verwacht dat de werkloosheid aan het einde van dit jaar op 6,1 procent staat, en in 2018 verder daalt naar 5,1 procent.

Daarmee blijft Groningen wel achter op de landelijke werkloosheid, die volgend jaar 3,9 procent zou bedragen.

Fors meer vacatures dan vorig jaar

De bank stelt dat de arbeidsmarkt in de provincie ruim blijft, ook al steeg het aantal nieuwe vacatures in januari tot en met oktober van dit jaar met 65 procent ten opzichte van een jaar eerder. De meeste nieuwe banen in de stad Groningen kwamen vrij in de zakelijke dienstverlening en de ICT.

De bouwsector in Groningen kan nog sterker groeien dan landelijk Henk van den Brink - ING

Economische groei

'Exclusief de sector delfstoffenwinning is er sprake van een economische groei van 2,7 procent. De goed vertegenwoordigde zorgsector is de voornaamste aanjager van de groei, maar ook de bouw, industrie, de energiesector rond de Eemshaven en het ICT-cluster in de stad Groningen dragen hun steentje bij.

De bouwsector kan in Groningen nog sterker groeien dan landelijk, vanwege de noodzakelijke versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Dat verwacht sector- en regio-econoom Henk van den Brink. Maar: 'Bevolkingskrimp en de geringe toeristische functie van de regio drukken de groei.'

