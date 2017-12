Jonge Socialisten verzamelen genoeg handtekeningen tegen Moorlag

Een PvdA-ledenraad over de positie van het Groningse Tweede Kamerlid William Moorlag is aanstaande. De Jonge Socialisten hebben meer dan 750 handtekeningen verzameld.

Dat is genoeg om een ledenraad aan te vragen, als alle handtekeningen van partijleden blijken te zijn. 'De handtekeningen druppelen nog steeds binnen', zegt Lieke Kuiper van het landelijke bestuur van de Jonge Socialisten.

'Het was opvallend hoe snel de handtekeningen binnenstroomden. Binnen een uur nadat we de actie op touw hadden gezet, waren er al 150 handtekeningen binnen. Ook tijdens de Kerstdagen liep het gewoon door.'

Lager salaris

De jongerentak van de PvdA beklaagde zich over de vorige functie van Moorlag. Als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen, huurde Moorlag werknemers met een arbeidsbeperking in via een schijnconstructie.

Daardoor waren de medewerkers niet in vaste dienst en kregen ze een lager salaris dan de CAO voorschreef. Vorige week bepaalde de rechter dat deze constructie niet was toegestaan.

Begin volgend jaar

PvdA-leider Lodewijk Asscher nam het eerder op voor Moorlag en stelde dat het Groningse Kamerlid niet hoeft op te stappen. Wel wilde het partijbestuur een gesprek met Moorlag. Dat zou deze week plaatsvinden, maar staat nu voor begin vorig jaar. Daarna volgt dus een ledenraad.

