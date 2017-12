Edwin op Noord zamelt bijna 11.000 euro in voor Ronald McDonaldhuis

De kalenderverkoop van het radioprogramma Edwin op Noord van Radio Noord heeft bijna 11.000 euro opgeleverd voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen.

Het bedrag is donderdagmorgen overhandigd aan manager van het huis Jolanda Kamphuis. 'Ik sta hier nu met een cheque maar ook met een enorme glimlach', zegt Kamphuis. 'Het is geweldig, wat er de afgelopen maanden is gebeurd.'



Uitbreiding huis

Het geld dat is opgehaald met de kalenders gaat naar de uitbreiding van het huis. Er is steeds meer vraag naar een plekje in het huis, waardoor ouders soms op de wachtlijst staan. Het huis wordt eerst met vier kamers uitgebreid.

Spontaan idee

Het idee voor de kalender ontstond net na de zomer spontaan in het radioprogramma Edwin op Noord. 'En toen moesten we alles nog regelen', zegt presentator en initiatiefnemer Edwin Pasveer. Dat was snel gebeurd.



Veel vrijwilligers

Zo nam de Van Mesdagkliniek in Groningen het drukken van de kalenders op zich. Deborah Roffel wilde foto's maken voor de kalender en DoeZoo Leens bood de locatie voor de fotoshoot aan. Op de kalender staan onder andere oud-voetballer Evgeniy Levchenko en zangeres Davine.

Ook Pasveer is blij met het bedrag. 'De kalender kostte zeven euro, dus er zijn veel de deur uitgegaan. Zo hebben we dit mooie bedrag opgehaald.'

