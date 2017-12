NAM onderneemt stappen tegen krakers, gemeente opteert voor behoud pand

De NAM wil stappen ondernemen tegen het echtpaar dat vanochtend een pand in Middelstum heeft gekraakt. 'We gaan contact opnemen met de autoriteiten', laat NAM-woordvoerder Hein Dek weten.

Cultuurhistorische waarde

'Dit is voor ons niet de logische weg om met elkaar in gesprek te treden. De personen die het pand kraken hebben liefde voor de cultuurhistorische waarde. Maar vanuit de aansprakelijkheid van de NAM over de veiligheid van het pand vinden wij het ontverantwoord dat het pand gekraakt is', vertelt Dek.

Sloopvergunning

De NAM is in het bezit van het pand en wil het verkopen, maar alleen met een sloopvergunning die moet worden afgegeven door de gemeente Loppersum. Volgens Dek kan het pand niet verstevigd worden. In het idee dat het echtpaar het pand voor eigen rekening wil verstevigen ziet het olie- en gasbedrijf dan ook niks.

Er staat een bed, stoel en kast. Dat maakt het officieel Mariska de Lange - kraker

Achterdeur

De krakers laten weten dat ze er niet zomaar uitgezet kunnen worden. 'We hebben op Google gezocht hoe we op een juiste manier het pand konden kraken', zegt Mariska de Lange. Zij en haar man hebben donderdagochtend het pand gekraakt door simpelweg de achterdeur, die los zat, open te doen en naar binnen te lopen.

'Ook hebben we zelf al contact gehad met de politie om te melden dat we het pand gekraakt hebben. Er staat inmiddels een bed, stoel en kast. Dat maakt het officieel', zegt De Lange.

Gemeente Loppersum

De gemeente Loppersum heeft inmiddels ook gereageerd, en laat weten dat het voor behoud van het pand opteert.

'De NAM is eigenaar van het pand aan de Onderdendamsterweg in Middelstum. Zij bepalen aan wie ze het pand gaan verkopen. De gemeente toetst de plannen van de toekomstige eigenaar aan het beleid voor cultureel erfgoed. De gemeente heeft een faciliterende rol bij vergunningverlening. Wij opteren voor behoud van dit pand als herstel tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, dan komt sloop en/of nieuwbouw in beeld, waarbij behoud van karakteristieke elementen voorop staat.'

Lees ook:

- Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen

- Alles over aardbevingen in ons dossier