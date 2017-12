Meer aardbevingen in 2017

De provincie Groningen kreeg dit jaar meer aardbevingen te verwerken dan in 2016. Er waren achttien aardbevingen die een kracht hadden van 1,5 of hoger.

Vorig jaar waren dat er dertien. De zwaarste beving, op 27 mei in Slochteren, had een kracht van 2,6. Volgens het KNMI kwamen alle aardbevingen door gaswinning. Er waren geen natuurlijke bevingen.

Zwaartepunt bij het Schildmeer

Het middelpunt en daarmee het zwaartepunt van alle aardbevingen afgelopen jaar, lag bij het Schildmeer in de gemeente Slochteren. In 2015 en 2016 lag het middelpunt ook in die streek. In de jaren ervoor lag het zwaartepunt ruim tien kilometer noordelijker, bij Loppersum.

Het KNMI kan sinds een paar jaar ook bevingen meten die lichter zijn dan 1,5. Als die ook worden meegeteld, is het totaal aantal bevingen moeilijker te vergelijken met de jaren ervoor.

Bevingen per maand

In ons aardbevingsdossier houden we het belangrijkste aardbevingsnieuws per maand bij. Per maand zie je alle aardschokken op rij, ook bevingen die minder zwaar zijn dan 1,5.

