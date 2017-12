'Ik stapte op een glad steentje, gleed uit en hoorde een krak', zegt wethouder Elly Pastoor. Pastoor zou twee weken aan de andere kant van de wereld verblijven, maar brak na drie dagen in Tasmanië haar enkel op drie plekken.

Pastoor maakte deel uit van een delegatie uit de gemeente Grootegast om een viering bij te wonen van het 375-jarig jubileum van de ontdekking van Tasmanië door Abel Tasman.

Glad steentje

In 1642 zette ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast voet aan wal in Tasmanië. Pastoor probeerde hetzelfde, maar het ging haar minder goed af. Ze gleed uit en brak haar enkel op drie plekken. 'Ik dacht direct: 'Dit is einde verhaal'. Dat was ook zo.'

Geveld, domme pech, rottig ongelukje Elly Pastoor - wethouder

Languit op de bank

Haar voet zit in verband en rust op een kussentje. Pastoor zelf ligt languit op de bank. 'Geveld, domme pech, rottig ongelukje', zegt de wethouder. 'De pijn is gelukkig wel afgenomen. Ik ben geopereerd op Tasmanië en nu gaan ze in het UMCG foto's maken om te kijken hoe het ervoor staat.'

Pastoor baalt als een stekker: 'Ik ben de hele wereld over gereisd, maar heb niks meegemaakt.'

Toch nog goed nieuws

Maar het bezoek aan Tasmanië heeft meer opgeleverd dan alleen een gebroken enkel. Hoogstwaarschijnlijk komt in juni een portret van Abel Tasman, zijn vrouw en zijn dochter naar het Groninger Museum. 'Wat een kleine gemeente als Grootegast wel niet allemaal voor elkaar kan krijgen.'

Lees ook:

- Wethouder Grootegast breekt enkel op werkbezoek in Australië

- Groninger Museum wil 'uniek' schilderij Abel Tasman naar Stad halen

- Delegatie Grootegast gaat naar Tasmanië voor viering Abel Tasman-jubileum