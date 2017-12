Hoesen alsnog naar San Jose Earthquakes: 'Onderhandelingen vergevorderd'

FC Groningen-spits Danny Hoesen kan definitief zijn koffers pakken en vertrekken naar de Verenigde Staten. De aanvaller maakt binnen enkele dagen definitief de overstap naar MLS-club San Jose Earthquakes.

Hoesen speelde in 2017 al op huurbasis voor de Amerikaanse club, die hem voor een jaar huurde van Groningen. Bij de verhuur werd ook een optie tot koop afgesproken, maar de Amerikanen zagen daar in november van af.

'Vergevorderde onderhandelingen'

FC Groningen en San Jose zijn hierna opnieuw om de onderhandelingstafel gaan zitten en met succes. 'De onderhandelingen zijn inderdaad in een vergevorderd stadium', laat directeur Hans Nijland weten.

Het contract van de Limburgse aanvaller loopt op dit moment nog een half jaar door in Groningen en daarmee drukt hij stevig op de salarisbegroting.

Jenssen op weg naar de uitgang

Ook voor middenvelder Ruben Jenssen is concrete belangstelling. De Noor, die vorig seizoen een zeer gewaardeerde basisspeler was, is bij FC Groningen op een zijspoor terechtgekomen en kan terugkeren naar zijn vaderland.

Naar verluidt zijn Vålerenga IF en Tromsø IL erg geïnteresseerd in een overgang van de middenvelder. Saillant detail is dat de Noor bij de laatstgenoemde club de vervanger moet worden van zijn jongere broer Ulrik, die vorige week bij het Deense FC Nordsjælland tekende. 'Het enige dat ik hierover kan zeggen is dat zijn vertrek wel aanstaande is', laat Nijland weten.

Voor Etienne Reijnen (mag vertrekken) en clubtopscorer Mimoun Mahi is voorlopig geen concrete interesse.

