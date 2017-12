Vuurwerkangst: tips voor huisdieren en hun baasjes

Heel wat huisdieren, met name honden en katten, zijn bang voor vuurwerk. Voor veel dieren en hun baasjes is eind december dan ook een periode van angst en stress.

Door vervelende ervaringen kan een dier zelfs een fobie voor harde geluiden ontwikkelen. De jaarwisseling is dan ook niet voor iedereen een pretje, maar er is wel iets aan te doen. Dit zijn de tips van de Dierenbescherming, Hondenschool Stadspark en Dierentehuis Ter Marse in Stadskanaal.



1. Vooraf: trainen of medicijnen regelen

Je kunt je huisdier langzaam laten wennen aan vuurwerk, bijvoorbeeld met behulp van cd's of een app met vuurwerkgeluiden. Ook zijn er hondenscholen die vuurwerktrainingen aanbieden.

Als je dier erg angstig blijft, zou je ook met de dierenarts kunnen overleggen of kalmerende medicijnen een alternatief zijn.

2. Op oudejaarsavond: honger

Op de site van de Dierenbescherming is een aantal tips te vinden voor als het vuurwerk echt losbarst. Zo wordt aangeraden om je hond ruim op tijd én aangelijnd uit te laten en katten in huis te houden. Het spreiden van het avondeten zou ook helpen, omdat hongerige dieren minder aandacht voor vuurwerk hebben.

Verder helpt het om gordijnen te sluiten en de tv of radio aan te zetten, zodat de prikkels van buiten iets minder opvallen. Je kunt je dier afleiden van het geknal door een spelletje met hem te doen. Een extra tafelkleedje over de tafel heen, zodat de hond er net wat beter onder kan schuilen? Dat kan best.

3. Zelf normaal doen

Het helpt als je als eigenaar zo normaal en kalm mogelijk doet. Reageer niet overdreven bezorgd, want daardoor krijgt het dier bevestigd dat er iets ergs aan de hand is en dat zijn angst terecht is. Een angstige reactie bestraffen maakt het erger, dus gedraag je gewoon zoals je dat normaal ook doet.

4. Extra maatregel: baker de hond in

Sommige asiels trekken asielhonden een zogeheten Thundershirt aan als ze bang zijn voor (bijvoorbeeld) vuurwerk. Dat is ongeveer hetzelfde als een baby die ingezwachteld (ingebakerd) wordt. De pootjes steken er daarbij gewoon uit. De honden kunnen daar rustiger van worden.

En als je dier toch ontsnapt?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een hond of kat er toch in paniek vandoor gaan of uit huis ontsnappen. Het is een open deur, maar: een dier dat gechipt is en een naamkokertje om heeft, wordt sneller gevonden!

