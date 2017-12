Geen twijfel bij starter die Ntab diskwalificeerde: 'Je moet reageren op wat je waarneemt'

'Wat mij betreft was er geen twijfel. Wij moeten als starters in een tiende van een seconde een beslissing nemen. Je moet reageren op wat je waarneemt.'

Starter Jan Zwier 'schoot' dinsdagavond de Olympische droom van schaatser Dai Dai Ntab aan flarden, door hem na twee valse starts te diskwalificeren.

Dat gebeurde bij de 500 meter op het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Ntab zelf twijfelde of zijn eerste valse start wel écht vals was, maar Zwier is duidelijk: 'Hij bewoog voor het schot viel.'

Berenburg

Volgens Zwier zit er tussen het moment dat de schaatser stilstaat en het moment waarop hij start ideaal gezien 'een interval van 1,1 seconde'.

'Die kan je jezelf aanleren, door bijvoorbeeld het woordje Berenburg uit te spreken. Dat is ongeveer gelijk aan 1,1 seconde.' Probleem is alleen dat je als schaatser niet weet wanneer ook je tegenstander helemaal stil staat.

Spelletje

'Dus het is een spelletje ten opzichte van elkaar. Op het moment dat de starter vindt dat de beide rijders stilstaan, gaat die interval in.'

Mensenwerk

Het blijft mensenwerk, benadrukt Zwier. Al wordt er wel gekeken naar mogelijkheden om elektronica te gebruiken bij het starten. Maar daaraan kleven wel nadelen, zegt Zwier.

'De attributen die je daarvoor nodig hebt kunnen niet op het ijs staan. Want dat is een obstakel op het ijs en breekt in op de veiligheid van de rijders. Maar we zijn er wel mee bezig.'

