'Wij weten dat dit de toekomst is, alleen de rest van Nederland nog niet'

Opnieuw leren lopen en het pad effenen voor andere dwarslaesiepatiënten. Dat zijn de belangrijkste doelen van de 22-jarige Dennie Jager uit Wagenborgen.

Hij raakte in oktober 2014 verlamd na een scooterongeluk, maar dankzij een Exoskelet zet hij nu letterlijk stappen in de goede richting.

Het futuristische pak kost een flinke duit. Met zijn stichting Walk On haalde Jager ruim 50.000 euro op. Genoeg om het pak via een betalingsregeling in huis te halen.

Sterker worden

Eind februari mocht Jager het Exoskelet al even uitproberen. Puffend en zwetend liep hij er toen anderhalf uur lang mee rond. Dat smaakte naar meer. Maar hij wist ook dat er werk aan de winkel was. Om goed met het Exoskelet te kunnen lopen, moet hij sterkere rompspieren en armen krijgen. Sindsdien traint hij er gemiddeld drie keer per week mee, onder begeleiding van Kinese Fysiotherapie in Appingedam.

Vertrouwen is belangrijk

'Vertrouwen krijgen in het pak is heel belangrijk. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd, je moet je krukken goed neerzetten, je balans houden en het kost veel kracht', vertelt hij.

Het is nu voor de vierde keer dat hij met het pak traint. Met aan de voorkant een fysiotherapeut en aan de achterkant één om hem op te vangen als het misgaat, beweegt de Wagenborger zich door de gangen van de praktijk.

De vorige training heb ik tweehonderd stappen gezet, nu zijn het er honderd meer Dennie Jager

300 stappen

'Het gaat steeds beter. Ik ben zo snel vooruitgegaan. De vorige training heb ik tweehonderd stappen gezet, nu zijn het er honderd meer', zegt Jager trots. Als het aan hem ligt, loopt hij over een half jaar tot een jaar volledig zelfstandig met het pak de deur uit.

Pionierswerk

Naast de vurige wens om zelf weer te lopen, wil Jager een pionier zijn voor andere dwarslaesiepatiënten. Mensen die niet zo'n grote achterban hebben als hij. Als het aan de stichting ligt, wordt het Exoskelet in de toekomst namelijk vergoed door zorgverzekeraars. De Nederlandse staat moet dat besluit nemen, legt moeder Ria Jager namens de stichting uit.

'Daarom houden we een dagboek bij met de vorderingen die Dennie dankzij het pak en de trainingen maakt. We moeten bewijzen leveren dat het werkt. En dat gaan we doen. Al onze ervaringen sturen we door naar Zorginstituut Nederland. Zo hopen we het pad te effenen voor anderen. Wij weten dat dit de toekomst is, alleen de rest van Nederland nog niet.'

We moeten bewijzen leveren dat het werkt Ria Jager

Deadline in juni

De resterende 36.000 euro voor het pak moet Jager overigens vóór juli betalen, anders moet hij het weer inleveren. Ria Jager is ervan overtuigd dat het zover niet zal komen. 'We weten dat het een hele opgave is, maar we hebben nog steeds het gevoel dat dit gaat lukken', zegt ze. Met iedere financiële bijdrage zijn ze dan ook geholpen. 'Als er mensen zijn die ons willen steunen: graag!'

