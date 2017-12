Treinen doen het goed, maar Groninger treinen doen het bijzonder goed

Goed nieuws voor Groninger treinreizigers. Van de treinen die het afgelopen jaar het meest op tijd reden, rijden er opvallend veel in Groningen rond.

Drie in de top tien

In de landelijke top tien staan maar liefst drie Groninger trajecten. Dat tussen Groningen en Weener staat zelfs op de tweede plaats; 98,6 procent van de tijd reed deze trein op tijd. Op acht staat de stoptrein tussen Groningen en Roodeschool (97,6 procent) en op negen die van Groningen naar Delfzijl met 97,6 procent.

'Hartstikke trots'

Een flinke opsteker voor Arriva, dat het noordelijk treinverkeer verzorgt. Woordvoerder Joyce de Vries is dan ook 'hartstikke trots'. Vorig jaar deed Arriva het ook opvallend goed en deze trend heeft zich dus doorgezet.

Pijnpunten

Volgens De Vries komt het succes deels door de korte lijnen die Arriva heeft: binnen de eigen organisatie, maar ook met de verkeersleidingsposten van ProRail. Ook noemt ze de dienstregeling 'realistisch en haalbaar.' Tenslotte, zegt De Vries, houdt Arriva continu de vinger aan de pols. Per maand wordt bekeken waar de pijnpunten zitten, zodat die snel kunnen worden aangepakt.

Apeldoorn - Zutphen

Op de landelijke lijst staan in totaal 245 treintrajecten. Met 'op schema' rijden bedoelen de samenstellers van de lijst dat er minder dan drie minuten zit tussen de geplande en de werkelijke vertrek- of aankomsttijd. Landelijk gezien reden nog nooit eerder zo veel treinen op tijd: 90,5 procent. Overigens is de aanvoerder van de landelijke lijst óók een Arriva-trein, namelijk die tussen Apeldoorn en Zutphen. Deze reed 99,1 procent van de tijd volgens schema.

De Groninger top vijf

De top vijf van de Groninger treinen bestaat helemaal uit Arriva-treinen:

1.Stoptrein Groningen – Weener 98,6% (landelijk nummer 2)

2.Stoptrein Groningen – Roodeschool 97,6% (landelijk nummer 8)

3.Stoptrein Groningen – Delfzijl 97,6% (landelijk nummer 9)

4.Stoptrein Weener – Groningen 96,8% (landelijk nummer 21)

5.Stoptrein Leeuwarden – Groningen 96,7% (landelijk nummer 22)

In de Groninger 'flop vijf' staat één trein van Arriva, op de laatste plaats. De vier grootste missers zijn NS-treinen.

De Groninger 'flop vijf'

1.Intercity Groningen – Amsterdam Centraal 84,2% (landelijk nummer 219)

2.Intercity Groningen – Den Haag Centraal 87,1% (landelijk nummer 197)

3.Intercity Den Haag Centraal – Groningen 87,5% (landelijk nummer 191)

4.Intercity Groningen – Rotterdam Centraal 88,3% (landelijk nummer 178)

5.Stoptrein Groningen – Winschoten 89% (landelijk nummer 168)