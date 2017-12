Deel dit artikel:











Dit was 2017: 'Soms hoor ik 's nachts de klap weer' (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Deze week blikken we terug op opvallende gebeurtenissen uit 2017. Zoals de grote gasexplosie in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam, in april. Het gebouw raakte zwaar beschadigd en een deel is onbewoonbaar verklaard. 'De schrik zit er nog in hoor.'

Dat zegt Dick Lukkien, die in het complex woonde. Hij kreeg een nieuwe woning aangewezen. De plek van zijn oude huis ontwijkt hij het liefst. Lukkien wil daar zo weinig mogelijk mee geconfronteerd worden. 'Het gebeurt nog wel eens dat ik 's nachts wakker word en de klap weer hoor. Net als toen. Maar het wordt wel makkelijker nu ik hier wat langer zit.' 'Voor hetzelfde geld was ik weg' Van zijn huis was weinig meer over na de klap. 'De bovenste huizen zijn allemaal op die van mij gevallen. Voor hetzelfde geld was ik weg. Dan kom ik onder het puin.' Hij is bijna al zijn bezittingen kwijt door de explosie. Er zijn nog wat foto's die gered konden worden. Ook een dierbaar bezit, een herinnering aan zijn overleden vrouw, is hij kwijt. 'Dat krijg je niet weer' 'Toen mijn vrouw nog leefde schreef ze iedere dag wat in die agenda. Waar ze heen geweest was, waar ze naartoe moest. Dat ben ik allemaal kwijt. Het was net een dagboek. Dat krijg je niet weer.' 'Ik zag er alles' Na de kerstvakantie start de herbouw van het appartementencomplex. Omdat de plek een pijnlijke herinnering met zich meebrengt weet Lukkien nog niet of hij terug wil. Missen doet hij zijn oude woning nog wel vaak. 'Ik zag er alles. Auto's, mensen die voorbij kwamen. Dat mis ik. Eerlijk.' Lees ook: - Bewoners Julianalaan keren terug: 'Nog altijd de angst dat het weer gebeurt'

- Explosie Veendam: dit weten we tot nu toe