In 'Dit was 2017' schrijft een medewerker van RTV Noord over een gebeurtenis uit het afgelopen jaar die hem of haar zal bijblijven. Vandaag is het de beurt aan Cunera van Selm.

Ik ben een 'fiets aso'.

Tenminste, dat vindt de gemeente Groningen. Zelf ben ik me van geen kwaad bewust; ik fiets nooit door rood, voor- en achterlicht doen het en ik steek m'n hand uit als ik af sla. Op m'n verkeersdiploma staat: Cum Laude. Maar toch, fiets aso.

De zaterdagmiddag voor Sinterklaas doe ik nog even wat laatste inkopen in de stad. Ik parkeer m'n fiets op de ronde verhoging aan de kop van de Vismarkt, vlak bij het Koude Gat. Er staan al een stuk of wat andere fietsen, keurig in een kring, de mijne past er precies tussen. Hij staat niemand in de weg en verspert geen enkele doorgang.

Als ik na een kwartiertje terug kom hangt er een roze met zwart geplastificeerd papier aan m'n bagagedrager. Een fietshanger noemen ze dat in reclametermen, zoiets wat je in hotels aan de kamerdeur hangt als je om wat voor reden dan ook in bed wilt blijven liggen. Maar in plaats van 'Do not disturb' staat er 'FIETS ASO'. In vrolijke stripletters, dat wel.

Aso? Hé, dat heb ik deze week eerder gehoord. Op een kruispunt waar fietsers uit alle richtingen tegelijk groen licht krijgen. Scheldpartijen zijn daar aan de orde van de dag, hoewel de meeste fietsers gelukkig de regel 'rechts gaat voor' hanteren. Maar officieel heeft niemand voorrang, vraag maar aan verkeerswethouder Paul de Rook.

In een filmpje zie ik De Rook een klas basisschoolkinderen uitleggen hoe ze zo'n kruispunt moeten oversteken. 'Oogcontact maken is belangrijk', zegt de wethouder. 'En mensen waarvan je denkt, die hebben haast, laat je gewoon voorgaan. Ook als ze van links komen. En oude mensen ook.'

De kinderen herhalen het allemaal braaf, maar kijken alsof ze er niets van snappen. Heb je net alle verkeersregels geleerd en dan komt zo'n wethouder je vertellen dat rechts géén voorrang heeft. Op sommige kruispunten dan hè, niet op alle.

Op de Vismarkt bestudeer ik ondertussen de fietshanger wat beter. 'Wees sociaal, parkeer je fiets normaal', staat op de achterkant. Leuke rijm, het is immers bijna Sinterklaas. Daaronder staan drie vragen die je jezelf moet stellen voor je je fiets zomaar ergens neer pleurt: ´Is er een fietsenrek vrij? Is er een fietsparkeervak in de buurt? Is er een plek waar je fiets geen overlast veroorzaakt? Niet? Zet je fiets dan gratis in een bewaakte fietsenstalling.'

Oké, ik sta niet in een rek of vak of stalling, maar mijn fiets veroorzaakt zeker geen overlast. Dus doe ik wat aso's doen, ik smijt de fietshanger op de grond. Nee hoor, dat doe ik niet, maar de verleiding is groot. En een paar honderd andere fiets aso's zijn ervoor bezweken; de Vismarkt is bezaaid met roze/zwarte aso-hangers.

Thuis doe ik mopperend m'n beklag. Ik hoop op wat medeleven, maar zoon vindt het juist erg grappig dat z'n moeder voor aso wordt uitgemaakt. Hij gebruikt het te pas en te onpas.

Gelukkig krijgt de actie een vervolg, Als je je fiets voortaan netjes parkeert, beloont de gemeente je met een gouden, ja echt, een gouden zadeldekkie. Daarop staat in dezelfde stripletters: FIETSHELD, want jij parkeert je fiets goud!

Afgelopen zaterdag zette ik m'n fiets keurig in de rekken naast de A-kerk, aan de Glenne Riepe, op het Broerplein en het Kwinkenplein. Helaas, geen gouden dekkie. Hopelijk krijg ik er één in 2018, en anders jat ik er gewoon één van een andere fietsheld. Of is dat aso?

Ik wens jullie allemaal een gelukkig en gezond 2018!

