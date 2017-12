Dit was 2017: De 5 favoriete vlogs van Rob

In de allerlaatste dagen van het jaar blikken we terug op de meest memorabele momenten van het jaar. Vandaag onze twee huisvloggers voor Noord Vandaag. Wat waren de favoriete momenten van Rob?

Rob Mulder maakte zelf een selectie van zijn vijf favoriete vlogs die hij afgelopen jaar maakte. Dit zijn ze, met eigen toelichting:

1. De duivel schijt altijd op dezelfde hoop

''De duivel schijt altijd op dezelfde hoop' is een oudhollandse uitdrukking om uit te drukken dat de rijken alsmaar rijker worden. Ik hoorde hem op 12 januari heel vaak toen ik aandacht besteedde aan Trudie en Karel Sligter in Haren, die 525.000 euro wonnen in de Postcodeloterij. Het bleken erg aardige mensen te zijn, met het hart op de juiste plaats.'

2. Je val breken tegen echt iets breken

'Het aantal mensen dat door een val om een leven komt is in de afgelopen jaar met 60 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2016 stierven er 3884 mensen door een val, ruim tien procent meer dan in 2015. Een van de oplossingen hiervoor is het leren val breken. Daarvoor moet je bij judoka's zijn, en dat deed ik op 26 oktober.

3. Kippenhok mét kippen in brand gestoken

'De familie Lemoin in Hoogkerk was boos en geschrokken op 17 augustus. De nacht ervoor werd hun kippenhok in brand gestoken. Vier van de vijf kippen en een haan overleefden het niet. De daders deden het kippenhok op slot en staken het toen aan. Johnny en Marijke Lemoin vonden het verschrikkelijk.'

4. Is Bauke nou een Grunneger of een Fries? NEE!

'In de zomer, vol in de Tour de France, was het een tweestrijd van jewelste, is Bauke Mollema nou een Grunneger of een Fries? Ik bezocht Wim Bangma, de opa van Bauke. Opa Wim ergerde zich nogal aan de Groningers die zich Bauke toeëigenen. Maar in Dokkum, opa's woonplaats, zijn dat er nog wel meer...

5. 'We worden bedreigd met een langzame dood'

'Ouderen die niet mogen eten wat ze willen. Het land stond op zijn kop. Het was ook niet hoe de zaak van de maaltijdrel in de Vondelflat precies in elkaar stak, maar beeldvorming is alles tegenwoordig. Ik had te doen met alle betrokkenen; de ouderen (tevreden en ontevreden), de directeur en de personeelsleden die vanuit het hele land (doods)bedreigingen kregen toegeworpen. Fijn dat het is opgelost.'

Terugblik op 2017

In de laatste week blikt RTV Noord terug op 2017, in artikelen die we een voor een publiceren. In deze serie tot aan oudjaarsdag:

