'Als gevangenen niet meewerken, hebben we een mooi pressiemiddel'

Het Openbaar Ministerie laat vaker dan voorheen gevangenen een groter deel van hun straf uitzitten om ze tot medewerking te bewegen bij hun terugkeer in de samenleving.

Dat zegt officier van justititie Jan Hoekman naar aanleiding van de zaak van de Stadjer die zijn 11-jarige dochter zwanger had gemaakt. Die moet zelfs zijn volledige celstraf uitzitten, omdat hij niet meewerkt en geen berouw toont.

'Nuttig dreigmiddel'

De mogelijkheid om een gevangenistraf langer te laten duren dan de tweederde die een gevangene in de regel uit zit, is een 'nuttig dreigmiddel', zegt Hoekman.

'In z'n algemeenheid is de inzet dat we willen dat mensen zo goed mogelijk integreren in de samenleving. Maar daar hebben we hun medewerking wel voor nodig. En als ze die niet willen geven, hebben wij een mooi pressiemiddel. Namelijk dat we de voorwaardelijke invrijheidsstelling uitstellen, of helemaal achterwege laten.'

'Ze moeten toch terug de maatschappij in'

Het OM streeft er normaal gesproken naar dat mensen niet hun hele straf uitzitten. 'De mensen moeten op enig moment toch terug de maatschappij in. En het is beter om dat geleidelijk en begeleid te doen, dan heel plotseling van het ene op het andere moment.'

OM: het werkt

Volgens Hoekman werkt het wel, dat het OM de mogelijkheid heeft een streep te zetten door de kans op vervroegde vrijlating.

'In de praktijk blijkt dan dat mensen er nog wel eens over nadenken. 'Wacht even, het heeft echt gevolgen. Ik moet echt langer blijven zitten. Laat ik me nog maar eens achter de oren krabben en meewerken aan de voorwaarden die gesteld worden'.'

Lees ook:

- Man die dochter bezwangerde komt niet vervroegd vrij