Het verhaal achter de plaat: Moeke

Het is een vaste waarde in Alle 50 Goud: het nummer 'Moeke' van Herman Bonthuis. En dat kwam op een bijzondere manier tot stand.

'We hadden elf nummers klaar voor de lp, daar moest nog eentje bij', zegt de zanger. 'Toen zei mijn moeder: 'Ik heb nog wel een stukje tekst in een oude bundel'.'

De plaat en zijn verhaal

In aanloop naar Alle 50 Goud zoekt verslaggever René Walhout de verhalen achter drie nummers die al jaren in de lijst staan. Nu is dat 'Moeke'.

In de eerste aflevering ging hij samen met de Askay Brothers terug naar de boerderij van Ede Staal.

Oudjaarsdag

Alle 50 Goud wordt oudjaarsdag uitgezonden van 12 tot 18 uur op Radio en TV Noord. De uitzending van dit jaar is de 20ste editie. In de lijst staan enkel liedjes in het Groningen, Nederlands of een andere streektaal.

