Noord Vandaag: Een gekraakte boerderij in Middelstum

Marko Datema en zijn vrouw Mariska de Lange hebben een boerderij gekraakt in Middelstum. Ze wilden het pand, dat flink wat aardbevingsschade heeft, kopen, maar kregen dit niet rond met de NAM.

Volgens de NAM is het pand niet te herstellen, maar de echtelieden weten zeker van wel en zeggen dit te kunnen onderbouwen. De NAM vindt de actie onverantwoord en heeft stappen aangekondigd. Hoe loopt dit af?

- Edwin Pasveer haalde met zijn kalenderverkoop bijna 11.000 euro op voor het Ronald McDonaldhuis. Donderdag overhandigde hij zelf de cheque. Met het geld zullen extra kamers worden gebouwd zodat er nog meer ouders kunnen overnachten.

- Samen met Dick Lukkien blikken we terug op de grote explosie in Veendam, in april van dit jaar. Een verwarde man blies toen een flat op en kwam daar zelf bij om het leven. Lukkien was een van de bewoners. Soms hoort hij nog steeds de klap, en de plek waar zijn huis stond ontwijkt hij, het is te pijnlijk.

- In de aanloop naar Alle Vijftig Goud duikt verslaggever René Walhout in drie verhalen achter nummers in de top-vijftig. Dit keer is dat 'Moeke, k bin n dail van die' van Herman Bonthuis. Het lied is een ode aan alle moeders, en sinds dit jaar zijn eigen moeder overleed heeft het nummer ook een extra lading gekregen voor de zanger.

