Moorlag: 'Ik wil me graag verantwoorden, maar dat kan nog niet'

Pvda-Kamerlid William Moorlag heeft gereageerd op de commotie rond zijn persoon. Moorlag laat weten graag te willen reageren. 'Dat is een plicht voor, en het recht van een politiek ambtsdrager.'

Hij wil zich echter ook houden aan de afspraken binnen zijn partij. Die schrijven voor dat Moorlag nog geen mededelingen mag doen.

Schijnconstructie

Moorlag ligt onder vuur omdat hij als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen werknemers met een arbeidsbeperking inhuurde via een schijnconstructie. Daardoor waren de medewerkers niet in vaste dienst en kregen ze een lager salaris dan de CAO voorschreef. Vorige week bepaalde de rechter dat deze constructie niet was toegestaan.



Ledenraad

De jongerentak van de PvdA beklaagde zich daarover. De Jonge Socialisten begonnen een handtekeningenactie om een PvdA-ledenraad te kunnen organiseren. De benodigde 750 handtekeningen waren snel verzameld.



Steun Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher nam het eerder op voor Moorlag en stelde dat het Groningse Kamerlid niet hoeft op te stappen. Wel wilde het partijbestuur een gesprek met Moorlag. Dat zou deze week plaatsvinden, maar staat nu voor begin volgend jaar. Daarna volgt dus een ledenraad.

Lees ook:

- Jonge Socialisten verzamelen genoeg handtekeningen tegen Moorlag

- Oud-PvdA-Kamerlid over Moorlag: 'Beeldvorming kan dodelijk zijn'

- William Moorlag op het matje bij partijbestuur PvdA

- PvdA'ers verontwaardigd over aanblijven Moorlag na verboden schijnconstructie

- Jongeren in PvdA willen af van William Moorlag

- PvdA-Kamerlid Moorlag onder vuur wegens schijnconstructie