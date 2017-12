Deel dit artikel:











Aron Royé vertrekt na half seizoen bij Donar (Foto: JK Beeld)

Basketballer Aron Royé vertrekt per direct bij Donar. Dat is in goed onderling overleg besloten, meldt de club.

De 29-jarige spelverdeler kwam afgelopen zomer naar Groningen als tweede man achter de Amerikaan Brandyn Curry. Hij kwam over van Apollo uit Amsterdam. Het was de tweede keer dat Royé voor Donar uitkwam. Eerder speelde hij drie seizoenen in Groningen (2008 - 2011). Lees ook: - Donar legt oude bekende Aron Royé vast