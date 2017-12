Deel dit artikel:











Feest voor 90-jarige supervrijwilliger: 'Ik heb altijd gewerkt, ik kan niet anders' Felicitaties voor de jarige (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Al jaren steekt Antje Tuinstra-Veenema als vrijwilliger de handen uit de mouwen bij verschillende verenigingen in Noordwijk. Haar negentigste verjaardag werd in het dorpshuis gevierd. 'Ik ben blij dat er zo veel mensen zijn, dat is een teken dat je er nog bij hoort.'

Op Tweede Kerstdag werd ze negentig. Om dat te vieren kwamen vrienden, familie en inwoners donderdagmiddag naar dorpshuis De Weme in Noordwijk, in de gemeente Marum. Niet stilzitten Gewoon doorgaan en niet stilzitten is het motto van de nog buitengewoon kwieke, hoogbejaarde vrouw. Beweging 'Ik heb altijd gewerkt, ik kan niet anders. Natuurlijk ben ik ook wel eens ziek geweest en moest ik stoppen, maar daarna ben ik altijd weer begonnen. En dat is een goed ding: in beweging blijven.'