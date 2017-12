Deel dit artikel:











Uitslaande schuurbrand in Haren (Foto: 112 Groningen/ Sander Graafhuis)

De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een schuurbrand aan de Mellenssteeg in Haren. De schuur was niet meer te redden en ook aangrenzende garageboxen liepen schade op.

Vuurwerk De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Naar verluidt waren er donderdagmiddag jongeren bezig met vuurwerk.