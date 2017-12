Groninger opnieuw Nederlands kampioen midwinterhoornblazen

Het is Harm Tammes uit Veele opnieuw gelukt Nederlands kampioen midwinterhoornblazen te worden. Net als in 2016 pakte hij de titel in Hardenberg.

Giezelbaargbloazers

Tammes was met zes andere leden van de Giezelbaarhbloazers uit Veele afgereisd naar Salland, om daar zijn titel te verdedigen. Aan het NK deden 61 blazers uit Nederland en Duitsland mee.

Geblindeerde keet

Op een koud en winderig landgoed Zwieseborg traden zij één voor één aan voor een driekoppige jury, die in een geblindeerde keet luisterde naar de prestaties van de blazers, die elk een nummer hadden gekregen. Op deze manier wist de jury niet wie er speelde, zodat de deelnemers puur op spel werden beoordeeld.

Gekuipte hoorn

Er waren twee klassen: de gewone hoorn en de gekuipte hoorn. Tammes kwam uit in de laatste categorie. Hij was niet helemaal tevreden over zijn prestatie: 't Kon minder, maar 't kon ook beter', zei hij na afloop. 'Het is nu afwachten wat de jury er van vindt'.

Punten

Die jury was zeer te spreken over de klanken die Tammes over het landgoed liet schallen. Met een gemiddeld puntenaantal van 7,3 eindigde hij op de eerste plaats in zijn klasse.

Schoorsteenmantel

Tammes was er blij mee: 'Dit is niet alleen mooi voor mij, maar ook voor de Giezelbaargbloazers'. De kampioen kreeg een oorkonde en een wisselbeeldje, dat hij eerder op de dag als oud-kampioen had ingeleverd. 'Die gaat weer mee naar Veele, terug naar zijn plek op de schoorsteenmantel', aldus een glunderende kampioen.