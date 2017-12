'Krakersstel' moet binnen twee dagen vertrekken van de NAM

De NAM heeft schriftelijk aan Marko Datema en Mariska de Lange laten weten dat ze over twee dagen de gekraakte boerderij in Middelstum moeten verlaten.

Als het stel het pand over twee dagen niet heeft verlaten dan start de NAM een 'ontruimingsprocedure'. De brief waarin dat staat is donderdagavond persoonlijk aan de krakers overhandigd.

Gedurende de dag hebben beiden veel reacties ontvangen. Zo hebben Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Sandra Beckerman (SP) contact opgenomen. Ook de Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren is op bezoek geweest.

'Dan is het weg'

Goos Gosling Slotegraaf bepleit namens de vereniging dat gemeenten in onze provincie geen sloopvergunning moeten afgeven voor zowel monumenten als beeldbepalende gebouwen, zoals het pand in Middelstum. De NAM heeft een aanvraag voor een sloopvergunning voor het pand ingediend bij de gemeente Loppersum.

Slotegraaf: 'Een nieuwbouwpand kun je slopen en terugbouwen. Een stukje cultureel erfgoed van het Groningse landschap kun je maar een keer slopen, dan is het weg.'

Datema en De Lange hebben sinds donderdagochtend hun intrek genomen in de boerderij, zelf noemen ze het hun droomhuis. De woning is in handen van de NAM. Die wil het pand wel verkopen, maar alleen als er een sloopvergunning op het pand zit.

De gemeente moet daar nog toestemming voor geven. Volgens de NAM heeft het pand zo veel schade dat versterken geen optie is.

Nog geen overeenstemming

Het krakersstel denkt daar anders over. Ze zijn ook in onderhandeling geweest om het pand te kopen, overeenstemming kwam er tot dusver niet. Het stel wil het pand ook niet slopen, zoals de NAM wil. De NAM wil wel praten over het in stand houden van 'aspecten van de woning', zoals de voorgevel.



