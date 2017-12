Deel dit artikel:











Overzicht: Hier kun je een nieuwjaarsduik nemen in onze provincie Wie waagt zich op 1 januari in het koude water? (Foto: Ko van Leeuwen)

Met een fris lichaam aan het nieuwe jaar beginnen? Spring dan in het water bij één van de twaalf nieuwjaarsduiken in onze provincie! We hebben ze allemaal voor je op een rij gezet.

Maandag 1 januari 2018 Appingedam - 14:00 uur

Locatie: Café De Doofpot, Wijkstraat 38, Appingedam.

De duik in Appingedam heet toepasselijk 'Koud kunstje'. Inschrijven kan tussen 13:00 uur en 13:45 uur. Vooraf staat er warme chocolademelk en glühwein klaar. Na afloop is er snert en een oorkonde. Delfzijl - 10:30 uur Locatie: Strand aan de Handelskade Oost Delfzijl, Zeebadweg 3, Delfzijl.

Wie een duik in de Eems waagt, krijgt na afloop een vaantje. Garnwerd - 13:00 uur Locatie: 't Woaterbörgje, Hunzeweg 40, Garnwerd.

Deelname is gratis en deelnemers krijgen een verwarmende borrel. Groningen (Zilvermeer)- 13:00 uur Locatie: Zilvermeer, Groningen.

Verzamelen om 12:30 tot 12:45 uur bij Dijkmansport om gezamenlijk te vertrekken naar het Zilvermeer. Deelname is gratis en na afloop is er warme chocolademelk en snert in Sportcentrum Kardinge. Groningen (Hoornsemeer) - 15:00 uur Locatie: BeachClub Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1, Haren.

Alle opbrengsten van deze duik gaan naar Stichting Make a Wish. Voor deelnemers ligt er een Unox-muts en een oorkonde klaar. Lauwersoog - 13:00 uur Locatie: Restaurant het Booze Wijf, Strandweg 5, Lauwersoog

Inschrijven kan vanaf 12:00 uur. Nieuwe Pekela - 14:00 uur Locatie: Heeresmeer.

Scouting Pekela organiseert de jaarlijkse nieuwjaarsduik in het Heeresmeer in Nieuwe Pekela. Het startschot van de duik is om 14.00 uur en inschrijven kan vanaf 13.30 uur. Ter Apel - 12:00 uur Locatie: Moekesgast, Heembadweg 17, in Ter Apel.

Om 12:00 uur kun je 2018 fris beginnen door een duik in het Moekesgat. Wagenborgen - 15:00 uur Locatie: Proostmeer

Deelname is gratis en na afloop staat er een kop snert klaar. Aanmelden kan via de Facebookpagina van de organisatie. Zuidbroek - 14:00 uur Locatie: Botjeszandgat, Zuidbroek.

Inschrijven kan vanaf 13.00 uur. Een uur later begint de duik in het water. Na afloop staat de snert klaar en krijgen deelnemers een Unox-muts en een oorkonde. Roden - 14:00 uur Weliswaar net buiten de provincie, maar voor veel Groningers een vaste prik.

Locatie: Ronostrand, Een (omgeving Roden), Amerika 16

Inschrijven kan vanaf 13:15 uur.

Deelname kost €3,00, inclusief snert, Unox-muts en oorkonde. Zaterdag 6 januari 2018 Meerstad - 13:45 uur Locatie: Woldmeer, Meerstad

Inschrijven kan online tot uiterlijk woensdag 3 januari. Deelname kost €2.50 per persoon en het volledige bedrag komt ten goede aan Stichting Spieren voor Spieren. Na afloop is er snert en warme chocolademelk voor de deelnemers. Reddingsbrigade: 'Bereid je goed voor' De Nederlandse Reddingsbrigade waarschuwt deelnemers aan nieuwjaarsduiken voor de gevolgen van onderkoeling en geeft de volgende tips: 1) Duik alleen waar toezicht is

2) Kom op tijd en wees goed voorbereid

3) Doe een warming-up

4) Doe alleen mee aan de nieuwjaarsduik als je je fit voelt

5) Let goed op kinderen en verlies ze niet uit het oog

6) Bescherm jezelf tegen de kou

7) Warm goed op na de duik Aanvullingen of correcties? Meld het via redactie@rtvnoord.nl.