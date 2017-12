Verbouwingen stations Roodeschool - Eemshaven: wat gebeurt er?

Tussen de nieuwe stations in Roodeschool en de Eemshaven worden er van 4 tot en met 8 januari werkzaamheden uitgevoerd aan en rond het spoor.

Het oude station aan de Stationsstraat in Roodeschool is op 4 januari voor het laatst in gebruik. Er wordt een nieuw station gebouwd aan de Hooilandseweg in het dorp, dat op 8 januari in bedrijf gaat. Exact een week later wordt het nieuwe station officieel geopend.

Gedurende de werkzaamheden rijdt de trein niet verder dan station Warffum.

Testtrein

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het optimaliseren van de nieuwe spoorconstructie en het testen van spoorbeveiligingssystemen. Ook het aansluiten van nieuwe bekabeling zal tijd in beslag nemen. Op zondagavond 7 januari rijdt er voor het eerst een testtrein van Arriva en wordt de nieuwe spoorlijn naar de Eemshaven in gebruik genomen.

Gevolgen wegverkeer

De werkzaamheden aan het spoor hebben ook gevolgen voor het wegverkeer. De Ranselgatweg in de Eemshaven, de Meedsterweg tussen Roodeschool en Uithuizermeeden en de Greedeweg in Roodeschool zijn gedurende vier dagen niet of deels bereikbaar.





