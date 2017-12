Afzien tijdens Drenthe 200: 'Sommige deelnemers hebben gehuild van ellende'

De mountainbikewedstrijd Drenthe 200 maakte donderdag haar naam als extreme marathon meer dan waar. Door het slechte weer staakten zo'n duizend renners onderweg de strijd. Slechts 513 mountainbikers bereikten de finish in Roden.

Deelnemers ploeterden 200 kilometer door de modder, terwijl ze werden geteisterd door koude wind, sneeuw, regen én hagel. Cor van Leeuwen, die fietst bij de Stormvogels in Veendam, kroonde zich in de categorie fatbikes voor de tweede keer tot Nederlands kampioen in zijn klasse.

Dode punt

'Ik heb last van mijn knieën en van mijn rug; eigenlijk heb ik overal spierpijn', blikt hij terug op de barre tocht. 'Toen ik er na 160 kilometer rijden helemaal doorheen zat, dacht ik wel van 'Cor, waar ben je in hemelsnaam mee bezig?' De entourage van de rit en het willen voltooien van zo'n uitdaging hielpen me toch voorbij dat dode punt.'

Weersomstandigheden

Al maanden van tevoren bereidde Van Leeuwen zich voor op Drenthe 200. Toch was het op het moment suprême allemaal anders. 'De weersomstandigheden waren hels. Je begint in het donker en finisht in het donker, dat is behoorlijk pittig. Maar net als de Elfstedentocht wil je zo'n koers per se uitrijden. En dat is gelukt.'

Weinig voordeel

Hoewel de fatbike - een mountainbike met extra brede banden - waarop Van Leeuwen fietste juist geschikt is voor ruige terreinen, ondervond hij daar donderdag weinig voordeel van. 'Zo'n fiets is zes kilo zwaarder dan een normale mountainbike. Bovendien moet je conditie erg goed zijn om een fatbike überhaupt vooruit te krijgen', legt hij uit.

'Jankpad'

Een deel van de rit moest de fatbiker lopend afleggen, omdat sommige paden door de regenval onbegaanbaar waren geworden. 'Vooral het Janpad bij Westervelde was loodzwaar. Dit gedeelte staat ook wel bekend als het zwaarste gedeelte van de route en wordt ook wel 'Jankpad' genoemd. Ik weet zeker dat sommige deelnemers daar hebben gehuild van ellende', lacht Van Leeuwen.

Nu hij Drenthe 200 tweemaal winnend heeft afgesloten op een fatbike, legt Van Leeuwen de lat voor volgend jaar weer wat hoger. 'Bij de volgende editie doe ik mee op een normale mountainbike. Ik hou wel van een uitdaging!'

