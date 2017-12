Rondje Groningen: Wat een rij! Watskeburt?

Voor de laatste dag dit jaar zetten we de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op rij in Rondje Groningen. Maar zeg... je doet het toch wel veilig hè?

1) Wat een rij! Watskeburt?

Een fikse rij vanochtend in de binnenstad Groningen. Watskeburt? Om tien uur startte de kaartverkoop voor de Jeugd van Tegenwoordig in Simplon. Onze Marthijs zag de rij al veertig minuten daarvoor staan.

Sieme kwam net iets later dan tien uur aan en zag... dit kan wel eens lastig worden.



2) Doe het wel een beetje veilig hè?

De burgemeesters van Hoogeveen, Emmen, Oldambt en een plaats in Friesland dringen erop aan dat carbid schieten wel een beetje leuk moet blijven. 'Een echte BOCK heeft ballen!'

3) Met de jas aan bij Youp van 't Hek

Als je morgenavond naar de Oudejaarsconference van Youp van 't Hek gaat, hoef je geen kou te lijden. Iedereen moet namelijk zijn jas meenemen de zaal in. Na afloop van de eerste voorstelling is er nog een voorstelling. Het publiek van die eerste voorstelling vertrekt daarom via de zijdeur en komt niet meer langs de garderobe. #firstworldproblems

4) Voor het stille jaaroverzicht

Sense Jan heeft vermoedelijk een punt. Het is onwaarschijnlijk dat de toename van het aantal aardbevingen boven kracht 1,5 de nieuwsjaaroverzichten gaat halen - maar dat maakt het niet minder belangrijk.

5) Fijn dagje terug

Een weerzien met je studentenstad is altijd fijn. Het wordt nog net iets beter als er eind december een strakblauwe lucht boven gloort.

6) Kantoor in progress

Het pand van NDC Mediagroep in de stad Groningen wordt steeds meer het domein van ondernemers. Mark Vletter (van bedrijven Voys en Spindle) ziet dat 'zijn' verdieping een grondige makeover krijgt en schiet er fraaie platen van.

7) Terugblik met jullie momenten

In onze reeks terugblikken op 2017 is deze niet te missen: mooie verhalen van onze lezers, die hoogte- en dieptepunten delen.

8) Stukje met de trein door Drenthe en Groningen

Uur en een kwartier tijd over? Ga mee met de trein van Groningen naar station Beilen... en dan weer terug.

9) Ornamenten van papier-maché?

#beleefmeer zet zeven tips op rij voor een uitje naar de stad Groningen. De tips zijn niet verrassend en soms commercieel, maar de weetjes en klein geschiedenislessen erin wel leuk.

10) Pieter Derks noemt provincie in conference

Cabaretier Pieter Derks doet een oudejaarsconference van vijf minuten. Groningen wordt één keer genoemd, even snel tussendoor, maar hé: goed excuus om die spitsvondige terugblik op afgelopen jaar hier neer te zetten.

11) Digitaal vuurwerk: zo werkt het

Berichtje sturen op je smartphone, vegen, en vuurwerk. Het zelf proberen kan op de Vismarkt tot 8 januari.

12) Even stoom afblazen

De stoomtrein van de STAR maakte vandaag zijn laatste ritten van het seizoen. Jans Meijer was erbij en stuurde ons deze fraaie plaat:



13) Dit is de laatste...

... Rondje Groningen van dit kalenderjaar. Hier kan je alle vorige edities teruglezen en -kijken. Volgend jaar zijn we er weer, vanaf dinsdag 2 januari. Tot dan!