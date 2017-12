Deel dit artikel:











Windpark Gemini heeft belangrijk aandeel in toename opgewekte duurzame energie (Foto: RTV Noord)

Dit jaar is aanmerkelijk meer duurzame stroom opgewekt dan in 2016. Windpark Gemini, dat ten noorden van Schiermonnikoog ligt, had een groot aandeel.

Via windmolens werd een derde meer energie opgewekt dan een jaar eerder. De winning van zonne-energie steeg op jaarbasis met 40 procent. 10 procent Van alle stroom die in Nederland is opgewekt, is momenteel 10 procent duurzaam. Naast wind en zon wordt ook biogas daarvoor gebruikt. De stroomopwekking via biogas lag nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. Lees ook: - Voortaan alle windmolens op zee?

