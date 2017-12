Zo ziet het digitale vuurwerk op de Vismarkt eruit

Nog even en dan kan iedereen tot aan de jaarwisseling zelf 'digitaal vuurwerk' afsteken op de Vismarkt in Groningen. Hoe ziet dat eruit?

Op de Vismarkt geldt net als op de Grote Markt, in de Poelestraat en de Peperstraat een vuurwerkverbod bij oud en nieuw. Maar er is dus wel een alternatief.

Wethouder Joost van Keulen ontsteekt vrijdagmiddag om 16.00 uur op de Vismarkt het digitale vuurwerk. Een wand met een kijkhoek van 240 graden, waar vanaf je het vuurwerk kan zien.

Europese primeur

'Groningen heeft de Europese primeur', schrijft de gemeente in haar persbericht. De vuurwerkwand bestaat uit 30.000 led-lampjes, die via de mobiele telefoon worden 'ontstoken'. Iedereen moet een digitale vuurpijl kunnen afsteken.

De lichtinstallatie is bedacht en ontwikkeld door techburo Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, hetzelfde bedrijf dat vorig jaar de programmeerbare ballen in de kerstboom op de Grote Markt bedacht.

Hoe ziet het eruit?

Hoe het digitale vuurwerk op de Vismarkt eruit gaat zien? Dat was donderdagavond al even te aanschouwen bij een test:

Ook al de grootste kerstbal

De vuurwerkwand is dezer dagen trouwens niet het enige bijzondere lichtwerk in de stad. Zo veranderde het dak van restaurant DOT al eerder in de 'grootste kerstbal van de wereld'.

