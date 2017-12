Dit was 2017: de 5 favoriete vlogs van Ronald

In de allerlaatste dagen van het jaar blikken we terug op de meest memorabele momenten van het jaar. Vandaag onze twee huisvloggers voor Noord Vandaag. Wat waren de favoriete momenten van Ronald?

Ronald Niemeijer maakte zelf een selectie van zijn vijf favoriete vlogs die hij afgelopen jaar maakte. Dit zijn ze, met eigen toelichting:

1. Op de koppen lopen

Goede Vrijdag. Bloemetjesmarkt. Dan kan je in Groningen en Winschoten weer 'op de koppen lopen'. De drukte wordt jaarlijks veroorzaakt door Duitsers, die er op 'Karfreitag' massaal op uittrekken. Ik zocht de drukte op, maar ook de rust…

2. Straatbingo spelen in Winschoten

In Winschoten zitten ze met een probleem na de jaarlijkse Adrillenmarkt. De verf die gebruikt werd om standhouders van de markt een cijfer te geven, wil alleen niet meer van de straat af...

3. Persoonlijk afscheid van Okkie Smit

Een persoonlijke noot in de top 5: in maart neemt collega Okkie Smit na 28 jaar afscheid van RTV Noord. 'Het is afscheid van echt de mooiste baan die bestaat. 'Ik heb de helft van Groningen geïnterviewd en de andere helft kent me', zegt hij op zijn laatste dag.

4. Bonje met de buren? Bonje met iedereen!

Het SBS6-programma 'Bonje met de Buren' lost in november een burenruzie op aan de Julianastraat in Stadskanaal. Sinds de uitzending kan Grietina Bunk weer door één deur met haar buurvrouw Jannie. Maar Grietina is niet tevreden over het resultaat. Want in plaats van 'Bonje met de Buren' heeft ze nu, via Facebook en Twitter, bonje met heel Nederland.

5. Even buurten in Napels

'In augustus dit jaar ging ik langs de verschillende plekken met 'buitenlandse' plaatsnamen in Groningen. Bombay, Polen, Bethlehem, Denemarken en... Napels. Wat eten de mensen daar eigenlijk?'

Terugblik op 2017

In de laatste week blikt RTV Noord terug op 2017, in artikelen die we een voor een publiceren. In deze serie tot aan oudjaarsdag:

1) De 5 meest gelezen nieuwsonderwerpen

2) De 5 meest spraakmakende Facebookberichten

3) De 5 mooiste NoordZaken-verhalen

4) Dit betekende 2017 voor jullie

5) De 5 favoriete vlogs van Rob

6) De 5 favoriete vlogs van Ronald

7) De mooiste Instagram-foto's van RTV Noord

8) De 5 beste momenten uit Expeditie Grunnen