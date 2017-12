Deel dit artikel:











Inbrekers rijden de politie tegemoet (Foto: RTV Noord)

Drie mannen dachten in de nacht van donderdag op vrijdag hun slag te slaan door in te breken in een woning aan de Framaheerd in Stad. Maar ze werden gepakt, en dat kwam voornamelijk door henzelf.

Een getuige zag drie jongemannen in een oude Mercedes stoppen bij een woning en alarmeerde de politie. Inbrekerswerktuig Nadat de melding binnenkwam, spoedde de politie zich richting de Framaheerd. Maar de daders waren er al vandoor gegaan. Wel werd er inbraakschade bij de voordeur gevonden. Terwijl de politie nog bezig was met het onderzoek, kwam prompt de oude Mercedes weer aanrijden. Deze is vervolgens tot stilstaan gedwongen en de inzittenden zijn aangehouden. Na doorzoeking bleek dat er naast vuurwerk ook inbrekerswerktuigen in de auto lagen. Alle voorwerpen zijn in beslag genomen. De mannen zitten nog vast voor onderzoek.