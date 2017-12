Lopend Vuur: Ik heb goede voornemens voor het nieuwe jaar

Een nieuw jaar brengt ook vaak goede voornemens met zich mee. Stoppen met roken, afvallen of meer sporten, bijvoorbeeld. Het zijn bekende voornemens die elk jaar weer klinken.

Menigeen neemt het zich voor, om het na een paar dagen alweer vergeten te zijn. Of als een verloren zaak te beschouwen. Voor anderen is het misschien wel écht een goede houvast om een einde te maken aan een oude gewoonte, of te beginnen met ee nieuwe.

We zijn benieuwd naar jouw mening. Ons Lopend Vuur van vandaag:

Welke voornemens heb je?

Heb je goede voornemens? Dan zijn we benieuwd naar welke dat zijn. Je kan meerdere opties aanvinken:

Andere voornemens? Praat mee!

Heb je een ander goed voornemen? Of moet je er niks van hebben? Je kan het doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288.

Meeste Groningers hebben het liefst geen vuurwerkmaatregelen

Gisteren stelden we: Knallen hoort bij oud en nieuw. 64 Procent van de 4.259 stemmers is het daarmee eens. We vroegen ook wat je de meest wenselijke vuurwerkmaatregel vindt. De meningen lopen sterk uiteen onder de 2105 stemmers.

17 Procent ziet een verbod op knalvuurwerk zitten, 24 procent breidt het liever uit naar een verbod op al het particuliere vuurwerk. De gemeente moet dan maar iets regelen. Een kwart van de mensen kiest voor vuurwerkvrije zones. Maar 34 procent moet niks van welke maatregel dan ook hebben.