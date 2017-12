'Brandje met oud en nieuw? Waar mogelijk, blus het zelf'

Mensen in de grote steden moeten kleine brandjes tijdens oud en nieuw zelf doven. Zo nemen ze de brandweer werk uit handen, zegt de Haagse brandweer. Haar Groningse collega's sluiten zich daar bij aan.

'Wij willen mensen vragen om waar mogelijk zelf brandjes te blussen', zegt Cyriel Hamstra namens Veiligheidsregio Groningen. 'Maar vraag je daarbij altijd af of je niet te veel risico loopt. Anders: bellen.'

Traditioneel druk

De brandweer in Groningen kreeg vorig jaar ruim 140 meldingen binnen van branden in allerlei gradaties. Ook dit jaar wordt er weer rekening gehouden met een drukke nacht. 'Alle collega's in de regio staan op scherp', zegt Hamstra. 'De ervaring leert dat we constant op pad zijn. Traditioneel druk, zeggen we dan.'

We hebben het erg druk, dus alle hulp is wat dat betreft welkom Cyriel Hamstra - VR Groningen

Alle hulp welkom

'Mocht je er een brandje ontstaan? Vraag je dan altijd af of het kwaad kan', zegt Hamstra. 'Als je denkt dat je risico loopt, ben dan 112. Ook bij twijfel altijd bellen. Is het een brandje in bijvoorbeeld een vuurkorf of prullenbakje? Blus het dan zelf, daar waar mogelijk is. We hebben het erg druk, dus alle hulp is wat dat betreft welkom.'

Te veel excessen

Volgens voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland krijgt de brandweer in de oudejaarsnacht in totaal tussen de 4000 en 4500 meldingen. 'Cijfers laten zien dat de jaarwisseling nog steeds niet voor iedereen een feest is. We kennen helaas te veel excessen. Dat moet eruit. Daarom bereiden we de jaarwisseling altijd goed voor en steunen alle initiatieven die bijdragen aan een veilig oud en nieuw. Omdat het een feest moet zijn'.

Vijandige sfeer

Het aantal meldingen dat de brandweer kreeg, lag vorige jaarwisseling overigens wel 10 procent lager dan een jaar eerder. In tien van de 25 regio's kreeg de brandweer daarbij vorig jaar te maken met agressie. Dat viel in Groningen wel mee, zegt Hamstra. 'Er heerste hier een gemoedelijke sfeer tijdens de jaarwisseling. Hopelijk is dat zondagnacht weer zo. Geef ons alle ruimte om ons werk te doen.'

