Kamervragen over krakers in Middelstum

De PvdA, GroenLinks en de SP hebben kamervragen gesteld over het stel dat in Middelstum een voor de sloop bestemde boerderij van de NAM heeft gekraakt.

Voor Mariska de Lange en Marko Datema is de woonboerderij een droomhuis, terwijl de NAM het wil slopen omdat het pand volgens hen te onveilig is om in te wonen.

Donderdagavond sommeerde het olie- en gasbedrijf het stel om de boerderij binnen twee dagen te verlaten, maar daaraan willen Datema en de Lange geen gehoor geven.

Mogelijkheden

PvdA, GroenLinks en SP willen van de Tweede Kamer weten in hoeverre zij op de hoogte zijn van de situatie dat de NAM de krakers binnen twee dagen uit de boerderij wil hebben, ondanks dat het stel mogelijkheden ziet om het pand te herstellen en versterken.

Behoud als uitgangspunt

De partijen vinden de opstelling van de NAM onwenselijk en willen weten of er een oplossing mogelijk is waarbij het behoud van de boerderij als uitgangspunt wordt genomen. Bovendien willen zij weten wat ervoor kan zorgen dat de NAM aangekochte panden niet bewust langdurig laat verslonzen, zodat er eerder tot sloop kan worden overgegaan van beeldbepalende panden.

Veel bijval voor de krakers

Het stel krijgt veel bijval voor de boerderijbezetting. De oproep van aardbevingsactiviste Annemarie Heite om langs te gaan bij de krakers, wordt 300 keer geretweet.

Onder andere Bé Schollema, wethouder in Loppersum, geeft gehoor aan die oproep.

