Kraker Marko: 'Dit gaat niet alleen om ons, maar om veel meer Groningers'

Als krakers Marko Datema en Mariska de Lange over twee dagen de boerderij in Middelstum niet hebben verlaten, start de NAM een ontruimingsprocedure. Maar daar heeft het stel geen boodschap aan.

'Wij gaan er nog steeds vanuit dat de NAM met ons in gesprek gaat', zegt Datema. 'Dat hoeft niet via een brief die is opgesteld door juristen van de NAM.'

Veel aandacht

Het stel had zich voor ze het pand aan de Onderdendamsterweg betrokken niet gerealiseerd dat het zoveel aandacht zou trekken. 'Het is hartverwarmend', zegt Datema. 'Toen we vanochtend wakker werden, parkeerden de eerste mensen in de straat. Mensen met bossen bloemen, oliebollen en van alles en nog wat. We krijgen enorm veel steun, dat waarderen we enorm.'

Breder gevoel

De aandacht die zich nu op Datema en De Lange richt, gaat om de boerderij in Middelstum, maar volgens Datema ligt daar een breder gevoel aan ten grondslag. 'Daar komen we nu achter. Er zijn zo enorm veel Groningers die gefrustreerd en boos zijn en er niet uit komen met de NAM. Het voelt alsof we die mensen een hart onder de riem kunnen steken.'

Het pand heeft schade, maar niet dusdanig dat er op dit moment een onveilige situatie is Marko Datema - Kraker

Sloopvergunning

Het liefdeskoppel heeft sinds donderdagochtend hun intrek genomen in de boerderij, hun 'droomhuis'. De woning is in handen van de NAM. Die wil het pand wel verkopen, maar alleen als er een sloopvergunning op zit. Daar moet de gemeente nog toestemming voor verlenen, maar volgens de NAM heeft het pand zo veel schade dat versterken geen optie is.

Onveilige situatie

Inmiddels hebben de PvdA, GroenLinks en SP kamervragen gesteld over de situatie. De partijen vinden de opstelling van de NAM onwenselijk en willen weten of er een oplossing mogelijk is waarbij het behoud van de boerderij als uitgangspunt wordt genomen.



'Het pand heeft schade, maar niet dusdanig dat er op dit moment een onveilige situatie is', zegt Datema. 'We denken er ook over om onze kinderen hier te laten slapen. Daarnaast is het wel frappant dat de partij die ons uit de woning wil hebben, zelf die aardbevingen veroorzaakt.'

