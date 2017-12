Geen nieuwe megastallen in Westerwolde

In de gemeente Westerwolde zijn geen nieuwe megastallen meer welkom. Behalve de twee megastallen die op dit moment 'in de pijplijn' zitten, komen er geen nieuwe meer bij.

Dat staat in het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Westerwolde en de PvdA.

Bestemmingsplan

'Wij hebben besloten geen uitbreiding van de intensieve veehouderij toe te staan, als de bestemmingsplannen daarvoor moeten worden aangepast', zegt wethouder Wietze Potze. 'Het mag wél als het binnen het bestemmingsplan past. De beslissing over de twee die al in de pijplijn zitten, worden aan de raad overgelaten.'

Straatverlichting

Daarnaast komt op een aantal plaatsen de straatverlichting terug. Dat is opvallend, want de verlichting werd enige tijd geleden juist weggehaald door een wethouder van coalitiegenoot Gemeentebelangen.

'Inmiddels blijkt dat niet zo'n succes te zijn. Het is erg donker, en in sommige situaties gevaarlijk. We zetten nu gefaseerd in op het plaatsen van duurzame verlichting', aldus wethouder Giny Luth.

Scholen

PvdA en Gemeentebelangen willen daarnaast onderzoeken of de openbare basisscholen allemaal onder bestuur van de gemeente kunnen gaan vallen. Op dit moment is dat nog niet zo: in Bellingwedde gebeurt dit nu nog door Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG).

DIFTAR

Verder willen de beide partijen niet dat Westerwolders gaan betalen per kilo afval.

Lees ook:

- Gemeentehuis van Westerwolde komt officieel in Wedde

- Leendert Klaassen (CDA) wordt waarnemend burgemeester Westerwolde

- PvdA en Gemeentebelangen zijn eruit in Westerwolde