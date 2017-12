Groningers krijgen 106 dagen cel voor mishandeling

Openlijke geweldpleging is twee mannen uit Groningen op 106 dagen celstraf komen te staan. Daarvan zijn dertig dagen voorwaardelijk.

Het incident waarbij de twee mannen - respectievelijk 28 en 30 jaar - betrokken zijn, gebeurde op het Zuiderdiep in Groningen.

Bewusteloos

In de ochtend van 14 oktober was een agent getuige van de mishandeling. Een slachtoffer werd hierbij tegen zijn hoofd geschopt en raakte korte tijd bewusteloos. Andere agenten kwamen op de melding van de collega af en hielden een 28-jarige Groninger aan. Hij had bloed van het slachtoffer op zijn broek.

Even later werden er nog twee mannen aangehouden. De 30-jarige man en nog een 31-jarige man uit Groningen. Die laatste werd vandaag vrijgesproken.

Onduidelijke camerabeelden

Tijdens de zitting twee weken geleden werden camerabeelden van het incident getoond. De beelden waren volgens de raadsman te onduidelijk om te zien of de 31-jarige man op de beelden stond. Dit vond de rechtbank ook en sprak de man vrij.

De 30-jarige man had nog een voorwaardelijke celstraf van een maand openstaan. Ook deze moet hij uitzitten.