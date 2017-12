Karel Oosterhuis: Vroeg

In 'Dit was 2017' schrijft een medewerker van RTV Noord over een gebeurtenis uit het afgelopen jaar. Vandaag is dat radiopresentator Karel Oosterhuis.

Even na 4.00 uur geef ik de iPad een mep. Dat was m'n cue, een nieuwe werkdag gaat beginnen. Snel douchen en in de kleren. Die heb ik gisteravond al klaargelegd, dus daar hoef ik niet meer over na te denken. Dat scheelt in de ochtend kostbare minuten. Als ontbijt een bak yoghurt; dan stuur ik Edwin het bericht dat ik wakker ben.

Een ingenieus systeem, want zo weet hij dat ik er uit mijn bed ben en als hij wat terugstuurt weet ik op mijn beurt dat hij ook wakker is en we ons niet hebben verslapen. Ik zet trouwens altijd twee wekkers, dus die kans is niet zo groot.

Sinaasappels, tomatensoep en koptelefoon in de tas en gas; op naar Groningen. Onderweg naar Stad zing ik altijd even hard en vals mee om mijn stem los te maken. Als de zes stoplichten onderweg allemaal op groen staan, ben ik om klokslag 5.00 uur in de Mediacentrale. Voor ik naar de studio loop - eerst koffie voor mezelf inschenken, thee voor Edwin. De redactie is nog leeg, de ochtendredacteur komt om half zes om ons te helpen.

Met een 'Goedemorgen' begroeten we elkaar, Edwin is dan al een tijdje bezig in de studio met het samenstellen van het nieuws. Welk bericht gaat naar welk tijdstip en in welke volgorde wordt het in de uitzending voorgelezen?

'Aal goud? Goed geslapen? Dit of dat nog gezien of gehoord?' We praten even bij, maken wat grappen en gaan aan het werk. Ik grijp een stapel teksten die voor me klaarligt en begin te lezen. De muziek staat zacht en geconcentreerd maak ik me de zinnen eigen.

'Oh kijk', zegt Edwin, 'Deze is ook nog voor jou.' Hij geeft me een A4'tje met een nieuwsbericht en hij gniffelt. Ik frons de wenkbrauwen, ik ken hem langer dan vandaag. Lees aandachtig, wat is er met dit bericht? Ah, een moeilijke buitenlandse naam.

'Eeeuh, hoe spreek ik dat uit joh?', vraag ik hem. Edwin doet het voor, ik luister aandachtig en schrijf het zo fonetisch mogelijk op. Herhaal de naam nog een paar keer en onderstreep 'm. Dat moet goedkomen in de uitzending. Het bericht gaat op de juiste plaats in mijn stapeltje.

Een blik op de verjaardagskalender en nog snel een montage van de jarigen van vandaag. Bijna 6.00 uur. Tijd voor nog een kop koffie en om alles nog één keer te controleren en door te lopen. Heb ik alles echt klaar? Door drie knoppen in te drukken branden er rode lampjes op het display: ON AIR. We zijn live. Het nieuws van de NOS klinkt en ik vraag nog even snel waar we mee gaan openen.

Ik start de eerste jingle en roep 'Goedemorgen!' We beginnen met een nieuwe Vroeg Op Noord. De buitenlandse naam komt er gelukkig soepel uit. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar. Op 3 januari vier ik met Edwin in't Veld een bescheiden feestje, want we zijn dan op de kop af een jaar een duo. Ik hoop dat daar nog heel veel tijd bij komt.

Veul hail en zeeg'n!

