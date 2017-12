Kennisspel Krek vliegt over de toonbank: 'Groningen houdt van Groningen'

Krek, een nieuw Groningse kennispel met vragen over Stad en Ommeland, verkoopt beter dan verwacht. Dat zegt uitgever Gerrit Brand.

Er zijn ruim 2000 exemplaren van het spel verkocht sinds het eind november op de markt kwam.

Boven verwachting

'We hadden wel verwacht dat het goed zou gaan, maar dat de verkoop zo snel zou gaan is boven verwachting', zegt Brand. 'Dat heeft denk ik te maken met het feit dat men hier in Groningen van Groningen houdt. Mensen zijn chauvinistisch, houden van hun provincie en vinden het leuk om een spelletje over Groningen te hebben.'

Klouk en Triviant

Krek is een spel waarin je vragen over de provincie beantwoordt, in lijn met RTV Noord's eigen televisieprogramma Klouk en het bekende Triviant. Het is gebaseerd op het spel Rondje Groningen uit de jaren '90. Het wordt geleverd met een antwoordenboekje, voor als je niet op het antwoord van een van de vierhonderd vragen kunt komen.

Goed gepland

Half november was het kennisspel klaar en werd het in productie genomen. 'Mooi voor Sinterklaas enzo, perfect. We hebben nu nog een paar honderd exemplaren liggen, maar als het zo doorgaat zou het best zo kunnen zijn dat we er weer wat bij moeten laten maken.'

Lees ook:

- Nieuw Gronings kennisspel: Krek