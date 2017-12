Deel dit artikel:











Vrouwen mishandelen en beroven man bij bushokje Het desbetreffende bushokje. (Foto: Facebook Politie Stad en Haren)

Een 48-jarige Groningse man is donderdagochtend mishandeld in een bushokje nabij het Damsterdiep in Stad, schuin tegenover bouwmarkt Praxis.

Dat meldt de politie nu. Ze is op zoek naar de daders: twee vrouwen. Fietstassen Het slachtoffer kon na behandeling van zijn verwondingen in het ziekenhuis weer naar huis, maar moest dat doen zonder fietstassen. De twee vrouwen hebben namelijk na de mishandeling de twee zwarte fietstassen van de man gestolen. Oproep 'Heeft u iets gezien van deze mishandeling, of heeft u twee zwarte fietstassen in de omgeving zien liggen? Bel dan met 0900-8844 of stuur een PB (via Facebook, red.)', luidt de oproep van de politie op sociale kanalen.