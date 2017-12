Deel dit artikel:











Groninger Landschap krijgt opnieuw monumentale boerderij in bezit De boerderij in Bad Nieuweschans (Foto: Groninger Landschap/Twitter)

Een boerderij met de status van rijksmonument aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans is in het bezit gekomen van Groninger Landschap.

De eigenaar schonk de boerderij aan de stichting, die zich inspant voor behoud van Groninger erfgoed. Monumenten in bevingsgebied Zo nam Groninger Landschap eerder dit jaar drie rijksmonumenten in het aardbevingsgebied over van de NAM. Dat ging om Plaats Melkema in Huizinge, De Haver in Onderdendam en de Occo Reintiesheert in Stedum. Lees ook: - Groninger Landschap neemt monumentale boerderijen over van de NAM