Noord Vandaag: 'We hebben de NAM met huiswerk op pad gestuurd'

De NAM heeft een bezoek gebracht aan de gekraakte boerderij in Middelstum. 'We hebben ze met huiswerk op pad gestuurd. We zijn niet van plan om op korte termijn te vertrekken', kregen ze van kraakster Mariska de Lange te horen.

'We blijven hier tot we de toezegging hebben dat het pand behouden blijft', zegt haar partner Marko Datema in Noord Vandaag. (1:10)

Verder in Noord Vandaag:

- De gemeenteraad van Grootegast kwam vandaag in de kerstvakantie bijeen, een unieke gebeurtenis. Het besloot tot een fusie van basisonderwijsorganisaties Penta Primair en Westerwijs. (4:30)

- Zwemmen in water van maximaal 5 graden... Je moet er maar zin in hebben. Susan Houbraken vindt het prachtig en zwemt in alle provincies minimaal één keer in open water. Groningen is als laatste provincie aan de beurt. 'Ik haal mijn ontspanning uit zwemmen, dat vind ik heerlijk.' (4:56)

- De oudste vrouw van Groningen, Anna van Berg-Moesning, is vandaag 107 jaar geworden en dat werd uitgebreid gevierd in het Molukse verzorgingstehuis: Residentie Buitenzorg. Ze kreeg een bijzondere gast op bezoek. (10:12)

- De allerbeste vijftig liedjes volgens het publiek van RTV Noord; dat is Alle 50 Goud. René Walhout schuift aan om het verhaal achter klassiekers uit die lijst te vertellen. (11:40)

- Spannende tijden voor Harm Tammes. Hij deed mee aan het Nationaal kampioenschap midwinterhoornblazen in Hardenberg. Omdat hij vorig jaar kampioen werd, lag de lat hoog voor de inwoner van Veele. (15:10)

- De Groninger van het Jaar 2017 is bekend! Zijn naam: Freek de Jonge. Hij versloeg presentatrice Janine Abbring en ondernemer Max Holthausen. RTV Noord sprak hem in Amsterdam, waar hij zijn voorstelling Koffers vertolkt. (16:55)

- Voor de basketballers van Donar was het een bijzonder jaar. De Groningers regen de successen aaneen in binnen- en buitenland. We blikten terug op 2017 met de belangrijkste spelers van het afgelopen jaar. (19:41)

