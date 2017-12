NAM sluit behoud gekraakt 'droomhuis' niet uit

De NAM sluit niet uit dat het gekraakte pand aan de Onderdendamsterweg in Middelstum toch behouden kan blijven.

Dat blijkt uit een bezoek dat vertegenwoordigers van het gasconcern vrijdagmiddag brachten aan 'krakersstel' Marko Datema en Mariska de Lange.

Het stel ziet de woning als hun 'droomhuis', de NAM wil het slopen omdat het onveilig is. Donderdag kraakten de twee het pand.

'In de ogen kijken'

'We hebben elkaar in de ogen kunnen kijken, ik als vertegenwoordiger van het bedrijf en zij als tijdelijke gasten van een NAM-pand', verklaart woordvoerder Hein Dek van de NAM. Hij bleef overigens buiten staan, omdat de woning volgens het bedrijf onveilig is.

'NAM is als eigenaar heel kritisch over de bouwtechnische staat van het pand. En eerlijk gezegd hebben wij toch wel onze bedenkingen bij behoud van het pand in deze staat. Maar we zijn ook in gesprek met de gemeente, al voordat deze situatie plaatsvond.'

Welke eisen?

De NAM wil van de gemeente Loppersum weten welke eisen het stelt aan de toekomstige bestemming van de gekraakte woning. 'Dan gaan we kijken hoe we het traject van verkoop ingaan', zegt Dek.

'Zodat we duidelijk kunnen zijn over de randvoorwaarden die worden gesteld aan verkoop. En je wilt als verkoper ook iets overdragen dat veilig is.'

De NAM blijft bij het standpunt dat de krakers de woning zo snel mogelijk moeten verlaten.

