107 kaarsjes voor de oudste vrouw van Groningen

Anna van Berg-Moesning is officieel de oudste vrouw van Groningen. Vrijdag werd haar 107ste levensjaar uitgebreid gevierd in het Molukse verzorgingstehuis Residentie Buitenhuis.

Bij binnenkomst wordt iedereen hartelijk ontvangen door de band en er heerst een gezellige, knusse sfeer. De Kinderen, kleinkinderen en familieleden zijn bij elkaar gekomen om dit bijzondere moment te vieren. Praten is voor de jarige wat lastig, maar ze geniet volop.

Soerabaja

Mevrouw werd in 1910 geboren in Soerabaja, het toenmalige Nederlands-Indië. Op jonge leeftijd trouwde ze met haar man, waarmee zij en hun kinderen in 1965 naar Nederland verhuisden. Ze kwamen terecht in Appingedam, maar verhuisden al snel naar Stad. Haar man overleed in 1967.

'Exemplarisch voorbeeld'

Speciaal voor dit moment komt burgemeester Peter den Oudsten langs om mevrouw Van Berg-Moesning persoonlijk te feliciteren.

'Oma Van Berg is een exemplarisch voorbeeld om op hoge leeftijd nog een goed en gezond leven te kunnen lijden.'

Blijven eten

Het is overigens niet de eerste keer dat Den Oudsten op bezoek is bij mevrouw Van Berg-Moesning, vorig jaar was hij ook al uitgenodigd voor haar verjaardagsfeest. 'Toen heb ik de belofte gedaan om op haar 107ste verjaardag te blijven voor het eten.'

En belofte maakt schuld, dus blijft Van den Oudsten voor de warme lunch bij de Molukse familie in het verzorgingstehuis.

Geheim

Niet veel mensen halen deze leeftijd in goede gezondheid. Haar geheim volgens zoon Leo van Berg: 'Je moet senang blijven. Niet te veel piekeren en gewoon blij zijn.'

Dochter Sonja van Berg heeft haar die vraag ook meerdere malen gesteld. Zij zegt dat het te maken heeft met het geloven in de Heer. 'Mijn moeder heeft al vaker gezegd dat als de Heer vindt dat het klaar is, dat het dan klaar moet zijn.'