Ronald neemt een duik in het Moekesgat (Foto: RTV Noord)

Je moet er maar zin in hebben: in alle Nederlandse provincies een duik nemen in open water. En dat ongeacht de temperatuur.

Toch is Susan Houbraken uit Muiderberg bezig met deze uitdaging. Vrijdag had ze zelfs nog maar één provincie te gaan: Groningen. Met slechts drie graden op de thermometer sprong Susan het water in van zwemplas Moekesgat in Ter Apel. En Ronald? Die deed mee!