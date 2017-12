'Ik heb acht jaar het bedje opgemaakt, er kan in het huis Westerwolde geleefd worden'

Leontien Kompier is bezig aan haar laatste dagen als burgemeester. 'Haar' gemeente Vlagtwedde gaat op in fusiegemeente Westerwolde, dat Leendert Klaassen als burgemeester krijgt.

Kompier gaat het missen, zegt ze. 'Geen dag was hetzelfde. Die verscheidenheid ga ik het meeste missen. Net als de ontmoetingen met heel veel mensen. De diversiteit van het ambt, om het zo te zeggen.'

Haar besluit om te stoppen kwam onverwacht. Er was op gerekend dat ze zou solliciteren op de functie in Westerwolde. Naast Vlagtwedde gaat ook Bellingwedde op in de nieuwe gemeente.

'Geen kopie van Vlagtwedde'

'Westerwolde moet geen kopie van Vlagtwedde worden. Tijdens de verkiezingen viel mij op dat Vlagtwedde toch wel enorm overheerste. 'Het is goed als er een nieuwe burgemeester komt, die een verse start maakt', dacht ik toen', verklaart ze haar besluit.

'Ik heb acht jaar het bedje opgemaakt zou je kunnen zeggen, de start is gemaakt. Er kan in het huis Westerwolde geleefd worden.'

'Prachtige start'

Kompier heeft alle vertrouwen in Leendert Klaassen, die de eerste burgemeester van Westerwolde wordt. 'Het is een zeer ervaren bestuurder, die enorm op zijn plek is in Westerwolde. En volgens mij is het een prachtige start om de eerste burgemeester te zijn van de nieuwe gemeente.'

'Ik heb hem al bijgepraat over het asieldossier, dat is redelijk nieuw voor hem. Maar ik ga ervan uit dat we de boel zo goed voor elkaar hebben dat hij op dit gebied heel snel is ingevoerd.'

