Aan de Tjamsweersterweg bij de kruising met de N360 is vrijdagmiddag een automibilist te water geraakt. De bestuurder, een man, raakte niet gewond.

Vermoedelijk is het voertuig in de drassige berm terechtgekomen en het water in gegleden.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hoefden niet in actie te komen. De bestuurder was op eigen kracht uit het voertuig geklommen.