Ruim honderd uur werk voor een ambtsketen: 'Eigenlijk voelt het als een hobby'

Marielle Bloemhoff uit Siddeburen werd dit jaar tot haar eigen verrassing gevraagd een ontwerp te maken voor de ambtsketen van Midden-Groningen. Ze diende het ontwerp in, wachtte af en toen volgde een nog grotere verrassing: ze won.

Na het ontkurken van een fles champagne - om het goede nieuws te vieren - heeft ze inmiddels meer dan honderd uur aan de nieuwe ambtsketen gewerkt. En met resultaat: hij is af.

Drie andere goudsmeden

Begin oktober werd Bloemhoff opgebeld met de boodschap dat ze uitgekozen was. 'Dat was wel bijzonder', zegt ze erover. Bloemhoff nam het op tegen drie andere goudsmeden uit Midden-Groningen, maar haar ontwerp werd unaniem gekozen. 'Eigentijds en met een blik naar de toekomst', zo luidde het positieve oordeel.

Ondanks die blik naar de toekomst heeft Bloemhoff het verleden in haar ambtsketen niet helemaal links laten liggen. De schakels zijn plattegrondjes van Midden-Groningen, die de voormalige gemeentegrenzen tussen Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde goed laten zien.

Pittige opdracht

Het was een pittige opdracht voor Bloemhoff, zeker omdat ze het naast haar andere werk moest doen. Ze heeft er zeker honderd uur in zitten. 'Maar de opdracht was dan ook heel bijzonder en ik vind het leuk werk. Eigenlijk voelt het als een hobby.'



Op 2 januari krijgt waarnemend burgemeester Rein Munniksma de ambtsketen als eerste omgehangen. Bloemhoff kijkt naar het moment uit. 'Ik heb steeds in gedachten dat je straks de burgemeester de keten ziet dragen. Dat lijkt me heel leuk om te zien.'

Het laatste wat Bloemhoff moet doen is de penning onderaan de ketting erin hangen. Rustig pakt ze de ambtsketen vervolgens op. 'Mooi om te zien dat de ambtsketen nu bijna helemaal af is!', besluit ze trots.

