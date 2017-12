Deel dit artikel:











Het verhaal achter de plaat: Beloofde land (Foto: RTV Noord)

'Wilst n plekkie in de hemel den most der echt wel wat veur doun, mor komst al n huil ende mit wat laifde en fersoun', zingt Bert Hadders in Beloofde land. Maar wat is het verhaal daarachter?

De plaat en zijn verhaal In aanloop naar Alle 50 Goud zoekt verslaggever René Walhout de verhalen achter drie nummers die al jaren in de lijst staan. Vrijdag is dat Beloofde Land. Het nummer is onder meer geïnspireerd op een song van The Rolling Stones, vertelt Hadders. Eerdere afleveringen In de eerste aflevering ging hij samen met de Askay Brothers terug naar de boerderij van Ede Staal, vervolgens stond Moeke van Herman Bonthuis centraal. Oudjaarsdag Alle 50 Goud wordt oudjaarsdag uitgezonden van 12 tot 18 uur op Radio en TV Noord. De uitzending van dit jaar is de 20ste editie. In de lijst staan enkel liedjes in het Groningen, Nederlands of een andere streektaal. Lees ook: - Het verhaal achter de plaat: Moeke

